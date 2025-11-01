В ЕАО закрыли движение на трассе "Амур"

Причиной для этого стали неблагоприятные погодные условия

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Движение для пассажирского транспорта закрыто в Еврейской автономной области (ЕАО) на трассе "Амур" из-за погодных условий. Об этом сообщается на сайте Росавтодора.

"На участке км 1 752 - 2 103 автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск (ЕАО, город Биробиджан) закрыто движение для пассажирских автобусов. Причина - неблагоприятные погодные условия - сильный снег, метель, плохая видимость", - говорится в сообщении.