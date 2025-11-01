В Оренбурге более 100 человек приняли участие в чемпионате по программированию

В деловую программу чемпионата вошли, в частности, "Урок цифры", молодежный форум по информационной безопасности и круглый стол

ОРЕНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Чемпионат и первенство России по спортивному программированию в дисциплине "Программирование систем информационной безопасности", участниками которых стали более 100 человек, стартовали в Оренбурге, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Для Оренбуржья большая честь принимать на своей площадке события высшего уровня, особенно в передовых областях. Вопрос обеспечения кибербезопасности сейчас стоит как никогда остро, и вы становитесь стратегическим ресурсом страны. Ваши профессиональные знания и интеллектуальный потенциал для решения отраслевых задач - это фундамент, на котором будет строиться цифровое будущее России", - отметил на церемонии открытия губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, слова которого приводятся в сообщении.

Участниками соревнований стали более 100 человек из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, Краснодарского края, Оренбургской, Томской и Орловской областей, Республики Коми, Мордовии. Оренбуржье представляют две команды: школьники и студенты в возрасте от 14 до 18 лет участвуют в первенстве, взрослые спортсмены старше 16 лет борются за победу в чемпионате. Соревнования включают поиск и устранение системных уязвимостей, отработку кибератак и защиты от них, отметили в пресс-службе.

В деловую программу чемпионата вошли "Урок цифры", молодежный форум по информационной безопасности, круглый стол на тему "Киберустойчивость органов власти, организаций и промышленных предприятий", а также киберучения для отработки действий при кибератаках.