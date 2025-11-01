В РФ разрешили заселять в гостиницы по водительским правам или загранпаспорту

Это позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСC

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россияне теперь смогут использовать для заселения в гостиницу загранпаспорт, а с 1 января - и водительское удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года - водительское удостоверение. Подписано постановление о внесении соответствующих изменений в ряд нормативных актов, касающихся постановки граждан на регистрационный учет", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что это позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной. Для гостиниц уже разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса.

Техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит МВД. Информационные системы министерства будут в режиме реального времени проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.

Обеспечить возможность заселения в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения правительству поручал президент РФ Владимир Путин.