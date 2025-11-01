В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Ухудшение видимости прогнозируется в ночные и утренние часы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Желтый погодный уровень объявили в Москве и Московской области на предстоящие вечер, ночь и утро 2 октября из-за ожидаемого тумана. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 21:00 мск до 09:00 мск воскресенья, 2 ноября, местами ожидается туман", - сказал собеседник агентства, отметив, что ухудшение видимости прогнозируется, прежде всего, в ночные и утренние часы. Желтый же уровень, объявленный в столичном регионе, символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

Согласно прогнозу метеорологов, предстоящей ночью ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью в Москве составит от 2 до 4 градусов выше нуля, по области - от нуля до плюс 5 градусов. Днем в воскресенье столбики термометров должны показать до плюс 7 градусов в мегаполисе и до плюс 8 градусов - в Подмосковье. Ветер ожидается юго-восточный и южный со скоростью 3-8 м/с.