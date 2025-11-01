Правда ли, что можно легко избавиться от подошвенных бородавок в домашних условиях?
В социальных сетях распространяется…
..."народный" способ лечения подошвенных бородавок у детей и взрослых. Сообщается, что побороть недуг поможет самый обычный лак для ногтей. Для излечения бородавку необходимо лишь намазать таким лаком, заклеить пластырем, а затем удалить вместе с повязкой.
А что на самом деле?
Подошвенные бородавки — это заболевание кожи, вызываемое вирусом папилломы человека (ВПЧ). Установлено, что штаммы ВПЧ характеризуются разными участками локализации. Более того, около 40% людей являются носителями различных типов ВПЧ на внешне здоровой коже.
Заполучить бородавку на подошве можно в результате контакта с зараженной кожей другого человека, использования с носителем вируса одних предметов гигиены, одежды и обуви, при хождении босиком в общественных местах (бассейны, сауны, спортзалы). У детей и подростков бородавки встречаются особенно часто из-за незрелости иммунной системы.
Выглядит подошвенная бородавка как плотный, шершавый на ощупь и зачастую болезненный нарост, в центре которого могут быть черно-коричневые точки затромбированных капилляров.
"Лечение подошвенных бородавок направлено на разрушение очага и подавление активности вируса, — рассказывает ТАСС врач-дерматовенеролог, врач-миколог "СМ-Клиника" Софи Согомонян. — В арсенале специалиста для этих целей имеются такие методы, как криодеструкция (замораживание жидким азотом), электрокоагуляция, радиоволновой метод, а также местные препараты с кислотами или средствами, стимулирующими иммунитет. Зачастую для достижения наилучшего результата применяется сочетание нескольких методов, особенно при множественных высыпаниях".
Софи Согомонян добавляет, что в последнее время участились случаи, когда, наслышавшись о "народных" методах лечения, пациенты пытаются удалить подошвенные бородавки с помощью лака для ногтей, нанося его на кожу и заклеивая повязкой. Лак создает герметичную пленку, которая может частично ограничивать доступ воздуха к бородавке и препятствовать испарению влаги. Это иногда вызывает незначительное размягчение поверхностных слоев кожи и их отслаивание, что ошибочно воспринимается как положительный эффект. Однако подобное воздействие никак не влияет на вирус, находящийся в глубоких слоях кожи, и не препятствует его размножению. Такой метод самолечения не только бесполезен, но и может быть опасен, особенно у детей. Продолжительное разрыхление кожи под пленкой из лака и пластыря может привести к мацерации (переувлажнению), появлению язвенных дефектов, присоединению вторичной бактериальной флоры и распространению вирусных бородавок в более глубокие слои, заключает врач.
Эксперт обращает внимание, что в состав большинства лаков входят различные агрессивные химические вещества, контакт которых с кожей может вызвать раздражение. При использовании лака под окклюзионной повязкой (пластырем) повышается риск развития контактного или аллергического дерматита.
Краткие итоги
По словам эксперта — врача-дерматолога, лак для ногтей не является эффективным и безопасным методом для лечения подошвенных бородавок. При появлении любых новообразований необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, которое может грозить неприятными последствиями. Специалист установит диагноз и подберет адекватный метод лечения с доказанной эффективностью и безопасностью.
