Студенческие отряды Кубани трудоустроили более 2 тыс. человек в 2025 году

Студотряды дают молодым людям возможность найти свое дело, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. молодых людей были трудоустроены через студенческие отряды Краснодарского края в 2025 году. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В 2025 году студенческие отряды Кубани трудоустроили более двух тысяч человек. Ребята получили ценный профессиональный опыт, трудясь в самых разных отраслях края: от санаторно-курортной и образования до энергетики, сельского хозяйства, промышленности. Также в этом году студотряды впервые задействовали в строительстве социальных объектов: это школы в станице Марьянской и Лабинске", - сказал журналистам Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что движение студенческих отрядов дает молодым людям возможность найти свое дело. "Уверен, что этот опыт станет отличным стартом для их будущей карьеры и внесет значимый вклад в развитие нашего региона", - добавил он.

Деятельность студенческих отрядов в Краснодарском крае охватывает различные сферы экономики, позволяя студентам получить практический опыт работы по специальности.

Студенческими отрядами в регионе занимается Министерство образования и науки Краснодарского края, в частности департамент молодежной политики региона.