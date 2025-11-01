В Москве в ночь на 2 ноября ожидается туман с видимостью до 700 м
Редакция сайта ТАСС
10:57
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Туман и ухудшение видимости ожидаются в московском регионе в ночь на 2 ноября. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 20:00 1 ноября до 10:00 2 ноября местами на территории Москвы ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров", - сообщили в ведомстве.
В Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства также сообщается о тумане с видимостью до 700 м в столице в ночь на 2 ноября.
В столичном МЧС советуют при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствам, а также не совершать внезапные маневры.