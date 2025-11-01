В Туле открыли мемориал "Листья Памяти"

Он посвящен героям Великой Отечественной войны

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Мемориально-выставочный комплекс "Листья Памяти" открыли возле одного из корпусов Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого (ТПГУ). Он посвящен героям Великой Отечественной войны, в том числе студентам и преподавателям, уходившим на фронт, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в открытии мемориально-выставочного комплекса "Листья Памяти" на территории первого корпуса Тульского государственного педагогического университета. <...> В этом здании в 1938 году начал работу Тульский педагогический институт, а уже в 1941 добровольцами и по мобилизации на фронт стали уходить студенты, преподаватели и сотрудники института", - говорится в сообщении.

Композиция мемориала включает кленовые деревья, рядом с которыми находятся фигуры людей. "Отличительная деталь мемориала - клены, в посадке которых принимали участие студенты и преподаватели, ушедшие на фронт в 1941 году. Идея создания памятника принадлежит ректору ТГПУ им. Л. Н. Толстого Константину Подрезову", - отметили в пресс-службе.

Губернатор посетил выставку в здании университета, где ему представили фотографии и письма военных лет, документы о работе института в годы войны, материалы о врачах располагавшегося там в 1942-1943 годы. госпиталя. "Всех нас связывает незримая, но очень прочная нить памяти о предках, которые в суровые годы Великой Отечественной войны защитили Родину и весь мир от фашизма. Сегодня долг каждого - внести свою лепту в сохранение исторической памяти и справедливости", - подчеркнул Миляев.