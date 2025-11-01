В Совбезе РФ призвали не допустить попадания молодежи России в клещи Запада

Замсекретаря СБ РФ Алексей Шевцов назвал это важной задачей для органов госвласти и взаимодействия государства и общества в целом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия не должна допустить, чтобы ее молодежь попала в идеологические клещи Запада, где в жизнь воплощены антиутопии, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов.

"Наши традиционные ценности объявляются архаичными, устаревшими, продавливаются неолиберальные, тоталитарные по своей сути модели - те модели, которые четко были описаны в антиутопиях", - констатировал Шевцов, выступая на сессии, посвященной государственной национальной политике, на международном фестивале "Народы России и СНГ". "Никто не думал, что это может быть. Но, если посмотреть недалеко, на Запад, то мы все это наблюдаем", - заметил замсекретаря СБ РФ. Он уверен: "Мы должны сделать все, чтобы молодежь не попала в эти идеологические клещи, не стала бы следовать этим идеям, которые оказывают деструктивнейшее влияние на них". Шевцов считает, что это является важной задачей для органов государственной власти и взаимодействия государства и общества в целом.

Замсекретаря Совбеза РФ назвал работу с подрастающим поколением стратегическим приоритетом страны. "То, как мы воспитаем их, так мы и будем жить. Если дети будут смотреть то, что говорят не совсем честные, [не совсем] откровенные люди, то мы пожнем то, что посеем", - пояснил он. И признал: "К сожалению, несмотря на все попытки, принимаемые меры, все еще есть куда стремиться в реализации государственной политики и в сфере образования, и в сфере межнационального согласия".

"Всего лишь за четверть века из страны, в которую поставляли гуманитарную помощь, мы превратились в одного из технологических лидеров, стали страной, которую уважают, а те немногие недолидеры, которые не уважают, завидуют и боятся. Но нам нельзя останавливаться, надо двигаться вперед и развивать нашу страну и дальше", - убежден замсекретаря СБ РФ.

Шевцов сообщил, что Совет безопасности России подключается к работе по защите традиционных ценностей, потому что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры, исторической памяти неразрывно связано с обеспечением национальной безопасности. "У нашей страны огромнейшая история, и всегда мы не были вынуждены бороться с попытками вмешательства. Сегодня мы живем в эпоху острейшего ценностного противоборства, идеологических войн с попытками манипуляции сознанием людей, переформатирования их нравственных ориентиров, интересов, попытками навязать чуждые нашему здоровому обществу идеи и представления", - подчеркнул замсекретаря СБ. Он добавил, что "в современном мире смысловое и ценностное пространство подвержено жесточайшей конкуренции, идет борьба за влияние на умы людей".

Отдельно Шевцов выделил тему защиты исторической памяти, которая также является частью национальной безопасности и исторического суверенитета. По его мнению, "больше всего нуждается в защите память о победе в Великой Отечественной войне, потому что именно эта память сейчас перевирается, искажается, коллаборанты, нацисты объявляются героями - и, наоборот, те люди, которые воевали за правду, за Родину, либо забываются, либо дискредитируются".

О форуме

Международный форум "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября. ТАСС - информационный партнер мероприятия.