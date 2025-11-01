На Соловках после реконструкции открыли здание аэропорта

Новая постройка внешне похожа на прежнее здание голубого цвета

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноября. /ТАСС/. Здание аэропорта открылось на Соловках после реконструкции, сообщает Росавиация.

"В аэропорту Соловки (код ИКАО: ULAS) в Архангельской области после реконструкции открылось служебно-пассажирское здание. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдала Росавиация в рамках оказания соответствующей госуслуги", - указано в сообщении.

Кардинально менять внешний облик не стали: новая постройка внешне похожа на прежнее здание голубого цвета. Сохранили также историческую раскладку доски - горизонтальную. Внутри аэровокзал стал современнее: зоны ожидания вылета теперь более удобные.

Ранее на Соловках обновили аэродром: заменили покрытие взлетно-посадочной полосы, построили новую рулежную дорожку и перрон для стоянки воздушных судов, оборудовали площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, установили светосигнальное и метеорологическое оборудование.

Аэропорт на архипелаге работает уже более 80 лет. Он связывает Соловецкие острова со столицей региона - Архангельском. В 2025 году воздушная гавань обслужила более 7 тыс. пассажиров. Зимой, когда приостанавливается навигация, это единственный способ связи с большой землей.