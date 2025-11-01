Статья

Главные уловки кибермошенников 2025 года: от поддельных курьеров до дипфейков чиновников

Виды мошенничества остаются прежними, а вот легенды меняются еженедельно. Как сохранить свои сбережения — читайте в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

В 2025 году мошенники предлагают все более изощренные способы обмана, продолжая адаптироваться к технологическим и законодательным изменениям. Легенды злоумышленников появляются и модицифируются каждую неделю.

"Новые методы мошенников были обусловлены введением законодательных антифрод-решений, например, СМС с кодом доступа к сервису "Госуслуги" уже не приходит во время разговора. Поэтому мошенники начали присылать коды в СМС от других сервисов или же убеждать жертву ввести код через специальный чат-бот или на якобы официальном сайте. Стали появляться схемы краж через расчеты криптовалютой", — рассказала ТАСС заместитель директора фонда "За права заемщиков", куратор платформы МОШЕЛОВКА.РФ Народного фронта Алла Храпунова.

Она добавила, что среди абсолютно новых легенд можно отметить истории, которые касались установки самозапрета на получение кредитов и займов, — мошенники звонили гражданам, представляясь сотрудниками портала "Госуслуги" или БКИ, и либо предлагали помочь установить самозапрет, либо убеждали, что допущена ошибка при его установлении и требуется внести изменения.

Самыми популярными сценариями в этом году стали рассказы о смене домофона и необходимости получить ключи от него, звонки от якобы курьеров маркетплейсов и служб доставки о получении цветов или посылок, истории о поступлении писем и посылок на "Почту России" и выяснения, где их удобно забрать. По-прежнему преступниками эксплуатируются темы о замене электрических счетчиков, медицины и здоровья, в том числе прохождении медосмотра или установке нового приложения.

Цель — заставить жертву перезвонить самой

"Мошенники присылают поддельные сообщения и письма, где сообщают, что якобы оформлена доверенность или получен доступ к "Госуслугам". Жертву просят срочно позвонить на номер горячей линии, указанный в письме. Позвонив, человек попадает прямо в мошеннический кол-центр, где ее уже начинают запугивать по традиционной схеме с утечками и опасностью деньгам", — пояснила эксперт.

"Обратные" звонки жертв стали основным способом обхода антифрод-систем, большинство из которых настроено на контроль входящих вызовов. Кроме того, в такой ситуации жертва больше верит историям, которые звучат в телефоне, ведь звонок она совершила сама.

На сегодняшний день этот метод мошенников является наиболее распространенным.

Когда продают квартиру по указке мошенников

После усиления банками контроля за безналичными платежами злоумышленники пытаются заставить жертв снимать деньги наличными. Однако современные мошенники сегодня выходят далеко за рамки краж денег со счетов, их методы включают также использование токенизированных карт.

"Если раньше мошенники заставляли жертв отдавать свои накопления и брать кредиты, то в этом году все чаще встречаются случаи продажи активов (машины, квартиры, дома). Жертвы получали деньги от сделок наличными и передавали их курьерам мошенников", — объяснила Алла Храпунова.

Эксперт подчеркнула, что необходимо усиление защитных мер при совершении сделок купли-продажи квартир и недвижимости. По мнению Храпуновой, обмана помогут избежать установка самозапрета на совершение сделок купли-продажи, возможность установления доверенного лица для сделок с недвижимостью и обязанность регистрирующих органов и лиц, сопутствующих оформлению сделок, проверять, продает ли собственник свое имущество добровольно.

Новые жертвы — дети и подростки

В этом году зафиксирован рост атак на несовершеннолетних. Мошенники представляются учителями, завучами, директорами школ, сотрудниками военкоматов или деканатов вузов. Среди мошеннических легенд: обновление данных в приложениях, электронных дневниках, для сдачи ЕГЭ или ОГЭ, прохождение медосмотра, заявки для поступления. В разговоре с ТАСС Алла Храпунова также отметила, что дети доверчивы к таким попыткам обмана, в том числе из-за присущего им уважения к старшим.

В ответ на растущую угрозу вовлечения в дропперство подростков специалисты добиваются законодательных изменений. Сейчас для защиты подростков разрабатывается инициатива, ограничивающая переводы третьим лицам и снятие наличных по счетам подростков 14–18 лет — не более 100 тыс. рублей в месяц.

Псевдоинвестиции

Несмотря на развитие технологий, схемы в сфере инвестиций остаются прежними. Жертв заманивают на поддельные инвестиционные платформы с обещаниями высокой доходности. Злоумышленники специально рисуют поддельные сайты, создают ненастоящие платформы или кошельки, на которых изображены графики и выдуманные доходы.

"Мошенники показывают на экране "рост прибыли", после чего жертвы берут кредиты и вкладывают последние деньги в эти фальшивые инвестиции. Когда приходит время вывести средства, начинают сообщать о "налогах", "сбоях" и "страховках", — поделилась эксперт.

Дипфейки и дейтинг

Особую опасность представляют дипфейки. Как заявила Храпунова, уже два года злоумышленники рассылают "видеокружочки" в мессенджерах от имени руководителей компаний, чиновников и, как новое явление, брокеров.

"В поддельных сообщениях говорится о некой проверке, проводимой кураторами из правоохранительных органов, предупреждается о необходимости связаться с ними. Дипфейки встречались не только в виде "кружочков" (видеосообщений) в мессенджерах, но и видеозвонков или аудиосообщений", — отметила эксперт.

Фейки в дейтинге (сайты и приложения для онлайн-знакомств) в основном заканчиваются схемой "псевдоинвестиций", когда новообретенный "спутник жизни" предлагает помочь разбогатеть или подзаработать. Но встречаются ситуации, когда после предварительного общения новый "партнер" выманивает у будущей жертвы деньги на различные цели: от покупки билета до решения проблем в бизнесе.

Алла Храпунова рассказала, что самым мелким по сумме обманом в дейтинге является схема "антикино". Жертве от новой знакомой поступает предложение сходить в театр, кино или ресторан и направляется ссылка для бронирования места или покупки билетов, которая ведет на поддельный сайт с выдуманными событиями или местами. Деньги, переведенные на такие сайты, попадают мошенникам.

Читайте также

Мошенники звонят россиянам под видом полицейских по борьбе с кибермошенничествами

Курьер, налоговая или полиция

По словам Аллы Храпуновой, легенды мошенников можно разделить на два этапа: первый заход к жертве с различными историями, отвечающими новостной повестке, и второй этап, когда преступники представляются "спасателями" или "помощниками" в урегулировании якобы возникшей проблемы.

Среди выдуманных личностей злоумышленников чаще всего встречаются представители компаний по смене домофона, услуг ЖКХ, ФНС, курьеры доставки, сотрудники складов маркетплейсов или "Почты России", а также сотрудники банков и полиции.

По данным МОШЕЛОВКИ.РФ, суммы потерь варьируются от символических 450 рублей до внушительных 13,5 млн рублей. При этом чаще всего жертвы подробно описывают сценарий обмана, а не сумму ущерба.

Главная защита — критическое мышление

Угрозой ближайшего времени будет распространение дипфейков и схем, при которых мошенники будут заставлять жертв устанавливать вредоносное программное обеспечение на гаджеты, получать доступ ко всем приложениям и незаметно распоряжаться данными, перепиской и деньгами.

Чтобы обезопасить себя и свои финансы, не сообщайте коды из СМС ни в чат-ботах, ни на сторонних сайтах, не переходите по ссылкам из писем или мессенджеров, не устанавливайте незнакомые приложения и не верьте видео и звонкам с подозрительными просьбами или заданиями "от руководства".

Виктория Васильева, Майя Шкапина