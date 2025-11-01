В Краснодарском крае пройдет неделя профилактики рака легких

В медицинских учреждениях края будут организованы тематические акции, лекции и консультации

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Медики Кубани с 3 по 9 ноября расскажут о профилактике рака легких. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"С 3 по 9 ноября в Краснодарском крае пройдут мероприятия в рамках Всероссийской тематической недели. Профилактика рака легких - это не только медицинская задача, но и осознанный выбор каждого человека. Отказ от курения, здоровое питание и физическая активность - ключевые шаги к сохранению здоровья", - процитировали в ведомстве главного внештатного специалиста по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края Андрея Сахарова.

Как уточнили в Минздраве, в медицинских учреждениях края будут организованы тематические акции, лекции и консультации.

"Все участники получат информационные материалы о профилактике рака легких, факторах риска и важности ранней диагностики", - добавили в ведомстве.

Проведение недели профилактики рака легких направлено на повышение осведомленности населения о мерах предотвращения этого заболевания и важности регулярных медицинских обследований.