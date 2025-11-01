На Херсонщине около 45 тыс. человек остались без света из-за атаки БПЛА ВСУ

Подача электричества в большинстве населенных пунктов восстановлена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 1 ноября. /ТАСС/. Около 45 тыс. человек в 87 населенных пунктах Херсонской области остались без электроснабжения в результате атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Враг атаковал беспилотниками объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие электроснабжение Каланчакского, Чаплинского, Скадовского и Алешкинского округов. Без света временно оставались около 45 тысяч человек в 87 населенных пунктах. Сейчас подача электричества в большинстве населенных пунктов восстановлена, ремонтные работы продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что помимо этого, в селе Ровное Генического округа вследствие обстрела загорелось зернохранилище, пожар потушен, пострадавших нет.