Памятный знак Герою России Владимиру Жоге открыли на Ямале

В церемонии открытия приняли участие курсанты военно-патриотического центра "Вымпел-Ямал", представители администрации Нового Уренгоя, депутаты городской Думы и активисты Ассоциации ветеранов СВО ЯНАО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Памятный знак Герою РФ, командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта" Владимиру Жоги (позывной Воха), погибшему в 2022 году при обеспечении эвакуации жителей, открыли на Аллее Мужества в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Знак установлен на Аллее Мужества неподалеку от проезда, который носит имя легендарного командира разведбатальона "Спарта". В церемонии открытия приняли участие курсанты военно-патриотического центра "Вымпел-Ямал", представители администрации Нового Уренгоя, депутаты городской Думы, активисты Ассоциации ветеранов СВО ЯНАО, общественники и жители города", - говорится в сообщении.

На Аллее Мужества уже установлены мемориал "Героям Отечества", воинам-десантникам и морским пехотинцам, а также монумент пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. Теперь она пополнилась еще одним памятным знаком герою. Отмечается, что одним из первых, кто возложил цветы к памятному знаку, стал ветеран СВО, финалист региональной образовательной программы "Герои Ямала" Илья Ульянов.

Увековечение памяти героев, воспитание подрастающего поколения на примере их подвигов - важная составляющая работы по патриотическому воспитанию молодежи в регионе. Кроме того, 2025 год объявлен губернатором региона Дмитрием Артюховым Годом героев на Ямале.

О герое

Владимир Жога - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта". Погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка в возрасте 28 лет, обеспечивая выход мирных жителей. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно), позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно). В Волновахе именем Владимира Жоги названа одна из улиц и городской дом культуры, восстановленный Ямалом, установлен бюст командиру.