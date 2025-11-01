В ОП подготовят доклад о правовой помощи пострадавшим от кибермошенников

По словам члена комиссии по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова, с февраля, когда в Общественной палате стали проводить приемы граждан, пострадавших от телефонных мошенников, собрано много данных

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ в 2026 году подготовит доклад о юридической помощи гражданам, пострадавшим от действий телефонных мошенников. Об этом сообщил ТАСС член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров по итогам сессии, посвященной защите прав военнослужащих и участников СВО, в рамках форума ОП "Сообщество".

"Рассказывая о вопиющих случаях хищения средств у членов семей участников СВО и самих военнослужащих, предложил в следующем году подготовить профильный доклад по теме оказания правовой помощи гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников", - сказал Машаров.

По его словам, с февраля 2025 года, когда в ОП стали проводить приемы граждан, пострадавших от телефонных мошенников, собрано много данных. Как уточнил Машаров, в докладе будут содержаться конкретные пошаговые рекомендации, как вернуть похищенные денежные средства, как защитить себя от мошенников. "Доклад покажет статистику обращений, примеры сумм, похищенных у граждан, методики обработки граждан со стороны данных преступных групп", - сказал Машаров.

Он отметил, что целью доклада является систематизация работы по оказанию правовой помощи и анализ действий органов государственной власти по предотвращению совершения такого рода преступлений.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Участие в форуме бесплатно. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.