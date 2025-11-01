В Сочи заметили два смерча в море

Их видно с набережной около Адлерского железнодорожного вокзала

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Два смерча видны в море на удалении от побережья в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

Смерчи замечены в Адлерском районе города-курорта. В частности, их видно с набережной около Адлерского железнодорожного вокзала.

В Сочи 1 ноября переменная облачность, температура воздуха составляет около 17 градусов тепла, ветер - до 4 м/ с.

Ранее главное управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило предупреждение об угрозе формирования 1 ноября смерчей над морем на участке Магри - Веселое, включающем Сочи и федеральную территорию Сириус.