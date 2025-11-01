Глава МО ФРГ стал героем нового выпуска комиксов об Астериксе

До этого карикатурами становились такие знаменитые личности, как Брижит Бардо, Сильвио Берлускони и Альбер Камю

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус стал персонажем нового, 41-го выпуска комиксов об Астериксе. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, в новом выпуске знаменитого французского комикса "Астерикс в Лузитании" герои Астерикс и Обеликс сражаются с римлянами в Португалии. Среди их противников оказывается карикатурная версия главы оборонного ведомства ФРГ. Это римский центурион по имени Писториус.

Bild отмечает, что это первый случай, когда политик ФРГ стал персонажем комиксов об Астериксе. До этого карикатурами на страницах комиксов становились такие знаменитые личности, как Брижит Бардо, Сильвио Берлускони и Альбер Камю.

Переводчик комиксов Клаус Йёкен пояснил, что "у всех персонажей "Астерикса" описательные имена - Писториус подошел идеально". Во французском оригинале офицера зовут Nouvelopus ("Новое дело"). Только в немецкой версии комиксов персонаж носит имя "Писториус". Йёкен подчеркнул, что "это не политический выпад, а дань уважения" министру.

"В этой истории старый добрый Писториус потерпел поражение от галлов, усиленных волшебным зельем, однако это совсем не позор. В конце концов, даже великому Цезарю не удается победить Астерикса и Обеликса", - заключил переводчик.

Сам Писториус не стал комментировать появление персонажа с его именем в комиксе.