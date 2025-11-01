В Самарской области трудоустроили более 80% вернувшихся с СВО военнослужащих

Участники СВО, в частности, занимаются предпринимательской деятельностью

САМАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции, вернувшиеся в Самарскую область, трудоустроены на 81%. Губернатор региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства поручил до конца года завершить формирование сети центров поддержки участников СВО "Сердце воина", где также решаются вопросы трудоустройства.

По информации министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольги Фурсовой, в регионе 81% защитников Отечества, вернувшихся с СВО, трудоустроены. В настоящий момент это 2 486 человек, из них 1 215 (53%) получили новую работу, 774 человека (34%) вернулись на прежнее место работы. Кроме того, участники СВО занимаются предпринимательской деятельностью. В каждом муниципалитете в кадровых центрах созданы единые окна для приема участников СВО. Региональный сайт "Работа для своих" содержит более 4 тыс. вакансий.

"Мы договаривались, что центры "Сердце воина" появятся во всех муниципальных образованиях. Это поручение не снято, до сих пор не выполнено всеми. Главы, министры, - в этом году мы должны завершить формирование центров. Осталось два месяца, у всех работа на разных этапах, прошу ее завершить", - дал поручение Федорищев.

Первый региональный центр комплексной поддержки участников СВО "Сердце воина" открыли в Самаре в начале 2025 года. Центр оказывает защитникам Отечества и их семьям психологическую поддержку и помогает в трудоустройстве, дополняя работу филиалов федерального фонда "Защитники Отечества". Запланировано открытие таких центров и кабинетов помощи воинам в каждом населенном пункте региона, где проживают более 5 тыс. человек.