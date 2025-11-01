В Белгородской области создан резерв из 3,5 тыс. генераторов мощностью 117,4 МВт

Губернатор региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что весь сформированный резерв подготовлен на случай возникновения нештатных ситуаций

БЕЛГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Запас резервных источников генерации в Белгородской области насчитывает 3,5 тыс. единиц общей мощностью 117,4 МВт. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на еженедельном заседании правительства области.

"В Белгородской области на сегодняшний день уже сформирован запас резервных источников генерации в количестве 3,5 тыс. единиц общей мощностью 117,4 МВт", - сказал Гладков.

Все прибывшие в регион РИСЭ распределены по объектам. Приоритет отдавался котельным, объектам водоканала, а также учреждениям здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.

Гладков подчеркнул, что весь сформированный резерв в настоящий момент не используется, а подготовлен на случай возникновения нештатных ситуаций.

"С точки зрения федерального и регионального законодательства, установка на каждом объекте генерации не предусмотрена, это даже физически невозможно. Понимаем, что с учетом текущей оперативной обстановки мы прогнозируем риски и работу эту выполняем", - сказал губернатор.

Он также отметил, что все объекты резервной генерации должны быть защищены от обстрелов. "Все объекты резервной генерации должны быть закрыты защитными сооружениями на случай вражеских обстрелов. В идеале бетонными конструкциями, а также лучше обеспечить охрану для сохранности и работоспособности оборудования", - подытожил Гладков.

Для прохождения осенне-зимнего периода область продолжает формировать запас резервной генерации. Из резервного фонда получено 1,3 млрд рублей на приобретение 69 блочно-модульных котельных, 30 из которых уже доставлены в регион.