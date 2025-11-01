В Мариуполе центр "Воин" сможет круглогодично принимать детей и молодежь

Доступ на новую локацию получат и другие автономные некоммерческие организации

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", который возводят в Мариуполе, сможет работать круглогодично, сообщил ТАСС директор филиала центра "Воин" в ДНР Александр Камышов.

"Это строительство большого патриотического центра, в котором есть и спортивные локации, и военно-спортивные локации, в которых можно будет круглогодично оздоравливать наших детей. Строительство идет ударными темпами, и я очень надеюсь, что в следующем году, если нам позволит ситуация с безопасностью в регионе, туда уже заедут первые наши ребята", - сказал Камышов.

Он добавил, что доступ на новую локацию получит не только центр "Воин", но и другие автономные некоммерческие организации.

Камышов сообщил ТАСС о строительстве центра в апреле. В сентябре стало известно, что объект откроют в 2026 году. Там будет тактический дом, площадка для работы с БПЛА, крытый спортзал, стрелковая галерея, стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, зона воркаута и уличных тренажеров, учебная вертолетная вышка, жилые корпуса и столовая. Центр рассчитан на 300 детей.