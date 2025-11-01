В Дагестане наградили уроженца региона, обезвредившего 30 БПЛА

Шамиль Гамидов помог военнослужащим блокировать взлеты беспилотников в Иркутской области

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов наградил медалью уроженца республики, который обезвредил порядка 30 беспилотников в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

"Сергей Меликов наградил дагестанца, помогавшего отразить атаку беспилотников. Случай произошел в Иркутской области. Уроженец Сергокалинского района Шамиль Гамидов работал водителем дальних рейсов и помог военнослужащим незамедлительно блокировать взлеты беспилотников. Их запускали из фуры для ударов по местному аэродрому. Сегодня отважный дагестанец награжден медалью "За проявленное мужество", - говорится в сообщении.

По словам Меликова, благодаря решительным действиям Гамидова удалось обезвредить порядка 30 дронов. "Как я уже отметил, настоящие герои живут среди нас. Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных сил [России]. Поздравляю, Шамиль, с заслуженной наградой", - цитирует пресс-служба слова главы Дагестана.

ВСУ 1 июня совершили теракт с применением FPV-дронов, атаковав аэродром военной части в поселке Средний Иркутской области. В ликвидации беспилотников, которые вылетали из фуры, приняли участие жители региона и водители большегрузов, находившиеся в момент инцидента поблизости.