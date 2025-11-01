Фонд "Защитники Отечества" получил 14 тыс. заявок на трудоустройство

Наиболее востребованными направлениями являются топливно-энергетический комплекс, строительство и ЖКХ, отметила заместитель министра обороны Анна Цивилева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. 14 тыс. заявлений на трудоустройство поступило в фонд "Защитники Отечества", более половины из них решены. Об этом сообщила журналистам статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.

"На сегодняшний день в фонд "Защитники Отечества" поступило 14 тыс. обращений на трудоустройство, и 56% из них уже трудоустроены", - сказала она по итогам мероприятий в рамках Национального чемпионата "Абилимпикс".

В ходе заседания круглого стола, отметила председатель фонда, обсуждались вопросы выбора сферы деятельности ветеранов, которые были бы им интересны и оправдывали ожидания по заработной плате. Среди наиболее востребованных направлений - топливно-энергетический комплекс, строительство и ЖКХ, а также сельскохозяйственный комплекс.

Говоря о важности реабилитации и ресоциализации, Цивилева отметила, что лучшим средством для этого является спорт, ведь он позволяет ветеранам общаться, участвовать в соревнованиях, путешествовать по регионам.