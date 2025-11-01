Лингвист Пахомов назвал сообщение о "самом длинном слове" наблюдением

Речь идет про прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые"

Научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Информация о том, что прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые" из 55 букв является самым длинным словом в русском языке, не должна рассматриваться как установленный рекорд. Об этом сообщил ТАСС научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

"Думаю, к этой новости можно относиться как к интересному языковому наблюдению, а не как к официальному, раз и навсегда установленному рекорду", - отметил он.

Пахомов подчеркнул, что даже специалисты, обнаружившие слово, не утверждали его уникальность.

"Павел Катышев (завкафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - прим. ТАСС) сказал очень важные слова, которые не все СМИ цитируют, а они необходимы: "на статус самого длинного слова, по-видимому, претендует ...". Очень правильная оговорка, потому что речь идет об узкоспециальной терминологии, и в этой специфической сфере наверняка могут найтись и другие такие, а возможно, и еще более длинные слова", - отметил лингвист.

По его словам, термин остается частью русского языка, несмотря на профессиональную сферу употребления.

"Найденное слово, даже будучи узкопрофессиональным термином, все равно остается словом русского языка, ведь разные слова нужны для разных целей: есть слова нейтральные, есть, например, просторечные, а есть такие вот термины", - пояснил Пахомов.

Он напомнил, что подобные термины, как правило, не фиксируются в нормативных академических словарях, однако это не означает их исключения из системы языка.