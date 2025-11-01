Прокуратура проверила проекты о бюджете Москвы на соблюдение прав участников СВО

Нарушений в ходе проверки не выявлено

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проверила проекты законов о бюджете столицы на 2026 год на соответствие законодательству. Особое внимание при проверке уделялось поддержке участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Рассмотрены основополагающие для столицы проекты законов "О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов" и "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". <…> Проекты региональных нормативных правовых актов проверены прокуратурой Москвы на предмет соответствия федеральному законодательству, при этом пристальное внимание уделено финансированию выплат и мер поддержки, предусмотренных для участников специальной военной операции и членов их семей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, нарушений в ходе проверки не выявлено, замечаний не заявлено.

Проекты рассматривались в рамках внеочередного заседания Московской городской Думы, в котором принял участие прокурор Москвы Максим Жук. По итогам заседания столичные парламентарии приняли оба закона. Прокуратура осуществит надзорное сопровождение исполнения бюджета.