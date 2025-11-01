В Москве продлили работу мобильных пунктов вакцинации около станций метро

В департаменте здравоохранения отметили, что такой формат получения прививки востребован у жителей столицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Работу мобильных пунктов вакцинации около станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК) решено продлить. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Ранее планировалось, что мобильные пункты будут работать до конца октября.

"Кроме поликлиник, пройти вакцинацию от гриппа можно на рабочем месте, благодаря выездным бригадам, а также в мобильных пунктах, которые традиционно разместили у станций метро, МЦК и МЦД до конца октября. На сегодняшний день такой возможностью воспользовались более 140 тысяч человек. Мы видим, что такой формат востребован у горожан, поэтому решили продлить работу мобильных пунктов, чтобы все желающие могли сделать прививку даже по пути на работу", - сказали в департаменте.

В мобильных пунктах обеспечены все условия для эффективной и комфортной вакцинации. Прививку можно сделать около 18 станций метрополитена МЦК и МЦД. Перед вакцинацией врач проводит обязательный осмотр, а после выдает рекомендации и сертификат. Для проведения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.