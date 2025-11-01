Пленный из ВСУ: украинские солдаты в Красноармейске пьют дождевую воду

По словам Вячеслава Кревенко, на позициях украинских войск находятся военнослужащие в возрасте

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские военные в Красноармейске (украинское название - Покровск) голодают, у них нет доступа к питьевой воде, медикаментам и возможности эвакуироваться. Об этом рассказал сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Голодали постоянно. Воды впритык, жажда постоянная. Про медикаменты я вообще молчу - никаких медикаментов. Голод постоянный и жажда. Воду собирали во время дождя. Атмосфера, конечно, была угнетенная. Эвакуации нет, трехсотые (раненые - прим. ТАСС) орут. Обезболивающее кому-то досталось, кому-то нет. Мы их перетаскивали в подвалы. Ну, невозможно. Сильно не побегаешь по поселку. Невозможно ничего сделать", - сказал он на видеозаписи, предоставленной Минобороны России.

По словам Кревенко, командир их бросил, после чего они с напарником решили сдаться. Он также сообщил, что на позициях ВСУ находятся военнослужащие в возрасте.

"На позициях одни деды, пенсионеры. Им некого уж присылать. Они присылают, лишь бы закрыть дыры. Больше они ничего не могут сделать", - добавил пленный.