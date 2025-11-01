Пленный из ВСУ: ВС РФ относятся к украинским солдатам лучше, чем свои командиры

Вячеслав Кревенко подчеркнул, что не видит смысла продолжать сопротивляться натиску российских войск

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сдавшийся в Красноармейске военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко рассказал, что в российским плену к нему отнеслись лучше, чем это делали украинские командиры. Соответствующее видео предоставило Минобороны России.

"Встретили хорошо. Покормили. Вода, еда, все нормально. Получается, спасли нас. Не ожидал от них такого. Всегда же говорили, что русские как звери - поубивают нас, порежут. Ничего такого не было. Было все нормально, оказывается. К нам отнеслись лучше, чем наши командиры относились", - сказал военнопленный.

Он подчеркнул, что не видит смысла подразделениям ВСУ продолжать сопротивляться натиску российских войск в Красноармейске.