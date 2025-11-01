ВЦИОМ: в среднем москвичи посещают театры около четырех раз в год

У столичной аудитории востребованы новые событийные форматы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Лишь 10% опрошенных жителей Москвы за последний год не принимали участие в культурных мероприятиях. Театры москвичи в среднем посещают около четырех раз в год, сообщается на сайте аналитического центра ВЦИОМ.

"Мужчины ходят в театр чуть меньше четырех раз в год, женщины - даже больше пяти раз. Разрыв не очень большой, но он существует. <...> На любви к театру позитивно сказывается высшее образование: 45% от числа обладателей университетских дипломов бывали в этом году на культурных мероприятиях. Среди остальных - только 22%", - приводятся в сообщении слова гендиректора аналитического центра ВЦИОМ, декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерия Федорова.

Отмечается, что у столичной аудитории востребованы новые событийные форматы. В качестве примера приводится международный открытый фестиваль Москвы "Театральный бульвар", который проходил с июня по август 2025 года, и за это время зрители увидели более тысячи театральных постановок на городских площадках. Высокий уровень осведомленности о проекте подтверждает, что "Театральный бульвар" интегрировался в московскую среду и стал важным инструментом формирования позитивной городской идентичности.

"Москвичам подобный событийный формат в целом пришелся по душе: большинство опрошенных посетителей позитивно относятся к использованию городских уличных пространств как театральных площадок (такую идею озвучили 93% опрошенных) и высоко оценивают интеграцию площадок фестиваля в городское пространство", - говорится в сообщении.

74% посещавших мероприятия поставили им 8-10 баллов по шкале от 1 до 10, а среди опрошенных на площадках мероприятия - 92%. Причем, самыми довольными зрителями фестиваля оказались те, кто не планировал посещение постановки заранее, а просто проходил мимо.