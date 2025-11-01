Guardian: лишенный титула принца Эндрю будет получать от короля Британии пособие

По информации газеты, ежегодная выплата будет финансироваться из личных средств Карла III

Редакция сайта ТАСС

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор © Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/ Getty Images

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титулов принца и герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, будет получать ежегодное пособие. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

По их информации, ежегодная выплата будет финансироваться из личных средств старшего брата, короля Карла III. Она будет в несколько раз больше нынешней пенсии в размере £20 тыс. ($26 тыс.), которая положена 65-летнему Эндрю Маунтбеттену-Виндзору за службу в военно-морской авиации.

Помимо этого, говорится в статье, лишенному титулов сыну королевы Елизаветы II (1926-2022) будет выплачена шестизначная сумма для переезда из резиденции Royal Lodge на территории Виндзорского замка под Лондоном в поместье Сандрингем в графстве Норфолк. При этом его дочери, Беатриса и Евгения, сохранят титулы принцесс, а сам Эндрю Маунтбеттен-Виндзор сохранит восьмое место в очереди престолонаследия.

Одновременно газета The Times сообщила, что бывшая жена брата короля Сара Фергюсон, также отказавшаяся от титула герцогини Йоркской, перестанет жить вместе с экс-мужем спустя 30 лет после официального развода. Она покинет королевскую резиденцию, но оплачивать ей проживание монарх не будет.

Британские СМИ называют лишение титула и выселение брата короля беспрецедентным шагом.

В чем обвиняют принца

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

На протяжении многих лет принц отвергал эти обвинения. Однако после того, как Джуфре подала против него иск в США, он пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать £12 млн (около $15 млн).

В 2022 году по решению Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. Кроме того, он потерял право использовать официальный титул "Его Высочество", хотя и сохранял его за собой.

Эпштейн был повторно задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.