В Севастополе 13 домов остались без тепла из-за изношенных сетей

Объекты находятся в зоне ответственности УК "Север" и "Центр"

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. В Севастополе более 10 домов остались к 1 ноября без теплоснабжения из-за аварий, причиной которых стали изношенные коммунальные сети, сообщили ТАСС в правительстве города.

"Всего в Севастополе 3 523 многоквартирных жилых дома, из них 2 611 подключены к системе центрального отопления. За минувшие сутки восстановлено отопление трех многоквартирных домов. Из-за аварий по состоянию на 1 ноября 2025 года от центрального отопления отключено 13 многоквартирных домов", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что дома находятся в зоне ответственности управляющих компаний "Север" и "Центр".

"Аварийные ситуации связаны с изношенностью сетей. Дополнительные трудности при выполнении противоаварийных мероприятий связаны с непредоставлением собственниками помещений доступа к сетям отопления: это может быть как отказ в доступе, так и отсутствие собственника в городе или стране и отсутствие связи с ним. Каждый подобный случай решается директорами управляющих организаций в индивидуальном порядке", - пояснили в правительстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что отопительный сезон начался 17 октября. Однако многие севастопольцы столкнулись с тем, что батареи остались холодными. Только за первую неделю было обработано 237 заявок по проблемам с теплоснабжением - по данным губернатора, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Глава региона отмечал неготовность управляющих компаний к сезону в этом году.

Начало отопительного сезона в Севастополе пришлось на похолодание и ночные заморозки, шли дожди. К началу ноября потеплело, и в субботу дневная температура воздуха поднималась примерно до 16 градусов выше нуля, ночная прогнозируется около 7 градусов.