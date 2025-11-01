В Херсонской области откроют кемпинг по госпрограмме "Развитие туризма"

Проект реализуют в Каланчакском МО в селе Максима Горького

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 1 ноября. /ТАСС/. Кемпинг появится в Каланчакском муниципальном округе Херсонской области с помощью субсидии госпрограммы "Развитие туризма". Об этом сообщили в Минтуризма региона.

"Масштабный инвестиционный проект реализуется в Каланчакском МО в селе Максима Горького в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Кемпинг "Морской оазис" строится с привлечением мер государственной поддержки - единой субсидии государственной программы "Развитие туризма", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Министерство курортов и туризма Херсонской области провело внеплановую выездную инспекцию на объекте, проверили ход выполнения запланированных работ.