После рейда "Нелегал" в Подмосковье выдворят 4,3 тыс. мигрантов

За нарушение режима пребывания в РФ составлено более 10 тыс. административных протоколов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 4,3 тыс. иностранных граждан выдворят из РФ по итогам операции "Нелегал-2025" в Подмосковье. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Петрова рассказала, что судебные органы вынесли более 4,3 тыс. решений "об административном выдворении иностранных граждан" за пределы РФ.

Петрова отметила, что на территории Московской области в период с 13 по 22 октября прошел второй этап оперативно-профилактической операции "Нелегал-2025". Ее целью является выявление преступлений и административных правонарушений в сфере миграции, противодействие незаконной миграции.

"По результатам обоих этапов пресечено 15 705 административных правонарушений", - сообщила Петрова, добавив, что за нарушение режима пребывания в России по статье 18.8 КоАП РФ составили более 10 тыс. административных протоколов. За незаконное осуществление трудовой деятельности по статье 18.10 КоАП РФ составили более 2,1 тыс. административных протоколов.

Начальник пресс-службы отметила, что "за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности" по статье 18.15 КоАП РФ составили более 1,6 тыс. административных протоколов в отношении работодателей.

Возбуждено 748 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции: 430 - по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка иностранцев на учет), 235 - по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот документов), 77 - по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), 6 - по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация). По преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств (статья 228 УК РФ), возбуждено 29 дел. По иным совершенным иностранными гражданами преступлениям - 24.