Атаман Терского казачьего войска Савченко покинул пост

И.о. войскового атамана стал помощник губернатора Ставропольского края Александр Куликов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Атаман Терского казачьего войска Владимир Савченко покинул свой пост. Исполняющим обязанности войскового атамана стал атаман Ставропольского окружного казачьего общества, помощник губернатора Ставропольского края Александр Куликов, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества (ВСКО).

"Владимир Савченко покинул пост атамана Терского казачьего войска. Исполняющим обязанности войскового атамана стал атаман Ставропольского окружного казачьего общества, помощник губернатора Ставропольского края Александр Куликов", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что решение об уходе Савченко огласил в ходе внеочередного Совета атаманов Терского казачьего войска.

В феврале 2024 года со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда президента в СКФО сообщалось о том, что в Пятигорске атаманом Терского войскового казачьего общества избрали командира батальона "Терек", атамана Горячеводской казачьей общины, депутата Думы города Пятигорска Савченко. Его предшественник Виталий Кузнецов сложил полномочия в связи с назначением атаманом Всероссийского казачьего общества. В августе того же года президент РФ Владимир Путин утвердил Савченко атаманом Терского казачьего войска.