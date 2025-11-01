Бойцам на красноармейском направлении вручили Золотые Звезды Героя ДНР

Их наградили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин наградили отличившихся российских военнослужащих, сражающихся на красноармейском направлении.

"С первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили командные пункты 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко, которая освобождает территорию ДНР на красноармейском направлении. Побеседовали с командирами и бойцами, боевой дух на высоте. Фронт планомерно сдвигается, оттесняя противника, в том числе и благодаря бойцам данного подразделения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что трое военнослужащих удостоены звания Героя ДНР. В числе других врученных наград - знаки отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой", Георгиевские кресты, медали "За храбрость" и "За отвагу".

"Смелые решительные действия личного состава бригады вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск на западном и северо-западном направлениях и своими героическими и мужественными подвигами вносят неоценимый вклад в нашу будущую победу", - заключил Пушилин.

Ранее руководитель региона заявил, что ВС РФ продвигаются на красноармейском направлении с тяжелыми боями. Противник пытается контратаковать, но российские бойцы идут вперед.