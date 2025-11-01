В ОП предложили уведомлять о внесении в реестр контролируемых лиц

Председатель комиссии Общественной палаты по добровольчеству и молодежной политике Павел Савчук отметил, что иногда люди попадают в список по ошибке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Иностранные граждане при внесении в реестр контролируемых лиц должны получать соответствующее уведомление, например, с помощью СМС-рассылки или заказным письмом. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по добровольчеству и молодежной политике, председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.

Реестр контролируемых лиц - электронная база МВД, куда вносят данные иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в РФ.

"Необходимо предусмотреть законодательную обязанность органов власти уведомлять человека о внесении сведений о нем в реестр контролируемых лиц. Потому что иногда они узнают о том, что находятся в реестре, от каких-то других организаций, в которые они приходят, но не от государства, которое внесло их в этот реестр", - сказал Савчук в ходе сессии "Обсуждение реализации новой концепции миграционной политики" в рамках форума ОП "Сообщество".

"Есть понимание, где человек все это время находился, проживал - может быть, по этому адресу направить заказное письмо, сделать СМС-рассылку по номеру телефона или отправить уведомление на электронную почту", - добавил он.

По словам Савчука, если человек находится в реестре, волонтеры, к которым он обращается за помощью, не всегда могут ее оказать, так как это могут расценить как содействие нелегальной миграции. При этом он отметил, что иногда люди попадают в реестр по ошибке.

"Нам известны случаи, когда лица, имеющие легальный статус, вносились в этот реестр, что приводило к ограничению их прав. Конечно, если помощь ему жизненно необходима, то мы ее оказываем, тут исходим из тех позиций, из которых исходят врачи при оказании помощи. Вопросы исключения из реестра достаточно оперативно решаются", - сказал Савчук.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Участие в форуме бесплатно. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.