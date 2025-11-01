ТАСС: в Рязани заочно осудили журналиста за фейки

Сергея Ежова приговорили к шести годам колонии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Рязани приговорил заочно к шести годам колонии журналиста Сергея Ежова (признан в РФ иноагентом) за фейки о принимаемых органами власти РФ решениях. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Его приговорили сегодня к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничению свободы на шесть месяцев", - пояснил собеседник агентства, сообщив, что Ежов находится в международном розыске.

Ранее Ежов был включен в реестр иностранных агентов за распространение недостоверных данных о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.