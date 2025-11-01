На Запорожье прошел чемпионат по оказанию первой помощи

Мероприятие состоялось впервые

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Движение первых и Российский Красный Крест провели в Запорожской области чемпионат по оказанию первой помощи. Такое мероприятие на Запорожье состоялось впервые, сообщили в пресс-службе регионального отделения Движения первых.

Основная цель чемпионата - не только проверить знания и навыки участников, но и повысить готовность молодежи к действиям в чрезвычайных ситуациях, развить ответственность и умение принимать решения в критических обстоятельствах.

"В Запорожской области впервые прошел региональный чемпионат по оказанию первой помощи, организованный Движением первых Запорожской области при поддержке регионального отделения Российского Красного Креста. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского проекта "Первая помощь", - говорится в сообщении.

Участие в чемпионате приняли порядка 45 школьников от 14 до 17 лет. Это активисты движения, которые ранее успешно прошли муниципальные отборочные этапы. Их ждали тактические задания, практические упражнения и ситуационные кейсы, приближенные к реальным условиям оказания первой помощи, рассказали в пресс-службе. Участники показали, как они умеют вести себя в стрессовых ситуациях, оценивать состояние пострадавших, применять перевязочные материалы, проводить сердечно-легочную реанимацию и другие процедуры доврачебной помощи.

Как рассказала зампредседателя совета регионального отделения Движения первых Запорожской области по проектной деятельности Виктория Иванова, команда-победитель отправится на Всероссийский чемпионат по первой помощи.