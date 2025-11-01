В Кисловодске открылся национальный гастрономический бульвар

На мероприятии можно попробовать и приобрести кулинарные изделия народов России

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Национальный гастрономический бульвар открылся в курортном Кисловодске. На мероприятии представлено 10 подворий, в рамках которых демонстрируются культурные и кулинарные особенности разных народов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В преддверии ноябрьских выходных главная курортная улица Кисловодска превратилась в Национальный гастрономический бульвар - пространство, где жители и гости города могут познакомиться с традициями и вкусами народов Кавказа. Посетителей ждут 10 национальных подворий, в каждом из которых будут представлены кулинарные и культурные особенности разных народов. Гостей будут угощать блюдами, приготовленными по старинным семейным рецептам, а также рассказывать о традициях и ремеслах", - говорится в сообщении.

На мероприятии можно не только попробовать национальные угощения, но и приобрести кулинарные изделия народов России.

"Идея Национального гастрономического бульвара - показать, как богата и разнообразна культура народов, живущих в Кисловодске. Главный курортный бульвар Кавказских Минеральных Вод на эти выходные становится настоящим центром национальной гастрономии и местом, где через традиционные блюда, танцы и песни мы рассказываем о национальностях и народах Кавказа. Невероятное разнообразие красок и вкусов: от ароматных чуду и плова до зажигательных ритмов кавказских танцев, от народных обычаев до ярких национальных нарядов. Почувствуйте атмосферу настоящего кисловодского гостеприимства на нашем Курортном бульваре", - приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.