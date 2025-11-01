Под Керчью высадили розы "Героям Эльтигена" в память о десанте времен ВОВ

На церемонии показали представление о подвиге эльтигенцев, с которого началось освобождение Крыма

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония, посвященная годовщине Керченско-Эльтигенского десанта, с которого началось освобождение Крыма от гитлеровской оккупации, и 40-летию музея, созданного на месте плацдарма, прошла в Керчи. Было показано представление, рассказывающее о подвиге эльтигенцев, состоялся митинг и встреча с родственниками участников десанта, а затем высажены розы сорта, названного в честь героев операции, сообщили ТАСС в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

1 ноября жители и гости города-героя Керчи отмечают две знаменательные даты - 82-ю годовщину Керченско-Эльтигенской десантной операции и 40-летие музея истории Керченско-Эльтигенского десанта.

"В конце ХХ века потомственный селекционер Никитского ботанического сада Зинаида Клименко вывела сорт розы и назвала её "Героям Эльтигена" в честь героев Керченско-Эльтигенской десантной операции. Накануне знаменательных дат трудовой коллектив <...> Никитского ботанического сада в знак глубокого уважения к подвигу героев в качестве подарка для ныне живущих передал коллективу Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника три саженца роз сорта "Героям Эльтигена". Они высажены около Музея истории Керченско-Эльтигенского десанта и отныне будут украшать его территорию", - сообщили в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

Пришедшие почтить память героев возложили цветы к Братской могиле у памятника "Мотобот". Музыку для них исполнял духовой оркестр 35-й отдельной бригады войск особого назначения Росгвардии. В мероприятии приняли участие родственники героев десантной операции, ветераны, участники СВО.

Память о десанте

Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября - 11 декабря 1943 года) стала одной из крупнейших морских операций в годы Великой Отечественной войны. Десанту удалось захватить небольшой плацдарм - 3 км по фронту и 1,5 в глубину, получивший название "Огненная земля". 36 суток сражались бесстрашные десантники в условиях полной блокады. 61 защитник был удостоен звания Героя Советского Союза.

В память о десантниках в п. Героевское (Эльтиген) на естественной возвышенности сооружен мемориальный комплекс "Парус" с 60-метровой стеной с барельефами, запечатлевшими эпизоды боевых действий десанта, здесь же высечены фамилии Героев Советского Союза. Создан музей, который входит в состав Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.