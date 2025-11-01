В Дагестане прошел фестиваль национальных видов спорта для участников СВО "СВОФест-2025"

Среди дисциплин были представлены толкание ядра, перетягивание каната, армреслинг, гиревой спорт и нормы ГТО

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 120 участников и ветеранов спецоперации, а также члены их семей приняли участие в республиканском фестивале национальных видов спорта "СВОФест-2025" в Махачкале, передает корреспондент ТАСС.

"Такое соревнование - это первая попытка у нас. На самом деле, нас удивило - много желающих участвовать. <...> Сегодня мы приняли решение наш Дагестанский государственный педагогический университет сделать площадкой ежегодного турнира, фестиваля по национальным видам спорта среди ветеранов и участников СВО", - отметил ректор ДГПУ Нариман Асваров.

Участники продемонстрировали свои силы и мастерство в пяти национальных видах спорта. Среди дисциплин были представлены толкание ядра, перетягивание каната, армреслинг, гиревой спорт и нормы ГТО.

В рамках фестиваля также была организована выставка дронов. Студенты и преподаватели представили как промышленные образцы, так и беспилотные аппараты собственной разработки. Эти дроны используются для обучения пилотированию, а также для закрепления навыков 3D-моделирования, сборки, пайки, программирования и прошивки.