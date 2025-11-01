Глава Росдетцентра указал на востребованность проекта "Навигаторы детства"

Мероприятие реализуют в России на протяжении пяти лет, напомнил Александр Кудряшов

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Проект "Навигаторы детства" реализуется в России на протяжении пяти лет. Опыт его реализации доказывает его востребованность, сообщает пресс-служба центра знаний "Машук" со ссылкой на директора Росдетцентра Александра Кудряшова.

"Пятилетний опыт реализации проекта "Навигаторы детства" в России убедительно доказывает его востребованность и эффективность. Мы видим, как растет воспитательный потенциал школ и учреждений СПО, а советники директоров становятся настоящими наставниками, способными раскрыть таланты и сформировать правильные жизненные ориентиры у обучающихся. Этот опыт теперь перенимает и Республика Южная Осетия. Совсем недавно в республике завершился конкурсный отбор проекта "Навигаторы детства Республики Южная Осетия". Он нацелен на развитие профессионального сообщества специалистов по воспитанию, а также создание среды единомышленников, которые помогают молодежи становиться сильными и яркими личностями", - цитирует пресс-служба "Машука" Кудряшова по итогам программы "Про образование".

По мнению Кудряшова, подобные инициативы - это важнейший шаг в укреплении единого образовательного и воспитательного пространства.

"Именно здесь, на площадке Центра знаний, продолжается важная работа, объединяющая лучшие практики российской системы воспитания с богатыми культурно-историческими традициями осетинского народа", - подчеркнул Кудряшов.

Образовательное мероприятие "Про образование" объединило около 100 представителей системы образования Южной Осетии в центре знаний "Машук". Главная цель мероприятия - обучение современным инструментам и методикам работы с детьми и молодежью, знакомство с российской экосистемой просветительской и воспитательной деятельности.