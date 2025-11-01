В КБР более 100 госслужащих поучаствовали в экспертной образовательной программе

Программа направлена на повышение уровня знаний и компетенций в вопросах традиционных российских духовно-нравственных ценностях, цивилизационной идентичности, национальных интересов, социальной архитектуры и цели развития российского государства

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 1 ноября. /ТАСС/. Больше 100 госслужащих из Кабардино-Балкарии (КБР) приняли участие в образовательной программе "Цивилизация Россия: ценностные ориентиры развития и социальные практики", которую провели Экспертный институт социсследований и платформа "Код Созидания", сообщили ТАСС организаторы.

"Программа направлена на повышение уровня знаний и компетенций госслужащих КБР. Речь идет о таких вопросах как традиционные российские духовно-нравственные ценности, цивилизационная идентичность, национальные интересы, социальная архитектура и цели развития российского государства", - пояснили организаторы.

Образовательная программа "Цивилизация Россия: ценностные ориентиры развития и социальные практики" прошла в Нальчике. В ней приняли участие более 100 представителей органов государственной власти Кабардино-Балкарии. Организаторами выступили корпоративный университет "Эльбрус", Экспертный институт социальных исследований (АНО ЭИСИ) и платформа "Код Созидания".

"Социальная архитектура является одним из ключевых инструментов достижения желаемого образа будущего России. Именно от того, каким будет новое поколение россиян, зависит способность общества сохранять преемственность, укреплять ценностные основания и задавать вектор суверенного развития", - отметил заместитель начальника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов.

Участники программы встретились с федеральными и региональными спикерами и экспертами. Программа стала одной из первых практик в России, направленных на повышение уровня знаний госслужащих об основах российской государственности и социальной архитектуре, пояснили организаторы.