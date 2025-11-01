В ЛНР первые 30 жителей переехали в новое соцучреждение

Затраты на обустройство центра составили более 100 млн рублей

ЛУГАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. В ЛНР первые 30 жителей переехали в социальное учреждение постоянного пребывания, которое открыли в регионе первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава республики Леонид Пасечник. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь луганского отделения Народного фронта Мария Белецкая.

"На первом этапе сюда переехали 30 человек из Алчевска, для них уже подготовлены все необходимые условия. Забота о человеке - это не просто задача государства, это наш общий долг и смысл единства", - сказала Белецкая. Она отметила, что затраты на обустройство центра, рассчитанного на 100 койко-мест и оборудованного по всем современным стандартам, составили более 100 млн рублей.

Ранее Пасечник сообщил, что проект реализован по инициативе Народного фронта и входит в федеральную программу по развитию системы долговременного ухода.