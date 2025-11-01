В популярных локациях Вологды заработает бесплатный Wi-Fi

Решение приняли из-за ограничений мобильного интернета в целях безопасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Бесплатный общественный Wi-Fi заработает в 83 популярных локациях Вологды с 1 декабря, включая "умные" остановки общественного транспорта, площади, парки и другие общественные пространства. Такое решение принято из-за ограничений мобильного интернета в целях безопасности, сообщил глава Вологды Сергей Жестянников.

"С 1 декабря на общественных пространствах Вологды заработает бесплатный общественный Wi-Fi. Он появится на 83 локациях в разных районах областной столицы. Такое решение приняли в связи с тем, что в целях безопасности введено ограничение работы мобильного интернета", - сообщил Жестянников в своем Telegram-канале.

Контракт с подрядчиком заключен, сообщил глава города. Установка необходимого оборудования и настройка сетей пройдет в течение ноября. И с 1 декабря открытый Wi-Fi появится на 71 "умной" остановке и 12 общественных пространствах: парк Ветеранов, площадь Дрыгина, Кремлевская площадь, парк Евковка, площади Федулова, Чайковского, Бабушкина, скейт-парк "Яма", аллея Энергетиков, Каменный мост, аллея на проспекте Победы, площадка перед стадионом "Динамо".

Доступ к интернету можно будет получить, авторизовавшись через СМС или телефонный звонок. Это позволит вологжанам быть на связи с близкими в соцсетях и мессенджерах, пользоваться всеми необходимыми приложениями.

По данным пресс-службы администрации Вологды, подрядчиком выступила компания "Ростелеком", заявленная скорость сети - до 100 Мб/с.

Меры по ограничению скорости интернета вводятся в целях безопасности в субъектах Российской Федерации по решению федеральных органов власти. В регионе остаются доступными звонки с мобильных телефонов, отправка СМС-сообщений, национальный мессенджер Max, а также доступ через мобильный интернет к государственным сервисам, сервисам "ВКонтакте", "Яндекса", маркетплейсам и ряду других ресурсов.