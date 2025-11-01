Семьям бюджетников с детьми в Мордовии предоставят в наем около 300 квартир

Квартиры будут предоставляться с социальной отделкой, арендная плата в зависимости от площади жилого помещения не будет превышать 1 600 рублей в месяц

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Семьям бюджетников с детьми в Республике Мордовия предоставят в аренду около 300 квартир за два года. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"В Мордовии начала действовать региональная мера господдержки семей по предоставлению жилья в найм работникам бюджетной сферы. Квартиры будут предоставляться с социальной отделкой, арендная плата в зависимости от площади жилого помещения не будет превышать 1 600 рублей в месяц. Главные условия - семья должна жить и работать в республике, и в ней должен родиться минимум один ребенок. Жилищный фонд на два года в рамках программы составит 292 квартиры в Саранске и Рузаевке", - говорится в сообщении.

Новую меру поддержки ввели в Мордовии в марте, действовать она начала с 1 ноября. Воспользоваться мерой поддержки могут работники бюджетной сферы, государственные и муниципальные служащие, которые станут родителями первого или последующих детей в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года. При этом оба супруга или родитель ребенка в неполной семье должны проживать в Мордовии, вести непрерывную трудовую деятельность в регионе не менее года на момент заключения договора (исключение - участники СВО). Еще одно условие для получения меры поддержки - нуждаемость семьи в жилом помещении (наличие в собственности менее 18 кв. метров жилплощади в среднем на каждого члена семьи).

В настоящее время в республике строят два многоквартирных жилых дома: один - в Саранске, другой - в Рузаевке. В Саранске рядом со строящимся домом уже есть школа, в перспективе появится детский сад. Первые квартиры семьи получат в начале второго полугодия следующего года. Если в течение срока действия договора найма у семьи не появится больше детей, право выкупа наступает после 10 лет работы в бюджетной сфере за 70% рыночной стоимости жилого помещения. Если в семье рождаются еще дети, у семьи будет возможность досрочно выкупить жилье по цене, установленной программой. При рождении трех и более детей после заключения договора найма и вступления в программу семья имеет право выкупить жилье за 0,1% его стоимости.

"Работники бюджетной сферы оставались самой уязвимой категорией, оторванной от возможности получения льготного жилья, теперь у них такая возможность появилась, - отметил глава Мордовии Артем Здунов. - Будем широкомасштабно развивать программу найма. Нехватку работников именно в бюджетной сфере мы наблюдаем везде, особенно в районах, уверен, что через такое строительство мы сможем удержать многих в республике, а население будет прирастать".