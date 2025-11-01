В "Артеке" стартовал финал конкурса для школьников "Большая перемена"

Мероприятие объединило 1,5 тыс. учащихся из 79 регионов России

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Финал всероссийского конкурса "Большая перемена", объединивший 1,5 тыс. школьников 8-10 классов из 79 регионов России, стартовал 1 ноября в международном детском центре "Артек", сообщили организаторы конкурса.

Конкурс "Большая перемена" - это флагманский проект Движения первых, он проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России. С 2025 года проект вошел в состав национального проекта "Молодежь и дети".

Финал конкурса стартовал в формате живого вечера знакомств всех участников. Важность проекта отметил Герой России, участник президентской кадровой программы "Время героев", председатель правления Движения первых Артур Орлов. "1,5 тыс. школьников из 79 регионов России собрались на финале флагманского проекта Движения первых "Большая перемена". Ребят ждет большая конкурсная и просветительская программа, встречи с экспертами из самых разных сфер. Благодаря специальной выставке они познакомятся с широкой палитрой проектов Движения первых и смогут выбрать приоритетное направление для дальнейшего развития. Уверен, каждый финалист сможет раскрыть свой потенциал в работе над конкурсными заданиями, обрести новых друзей, сделать еще один шаг на пути к своей мечте", - подчеркнул Орлов.

В пресс-службе Движения первых добавили, что единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона - "От мечты к свершениям". Это возможность рассказать о своей заветной мечте, сделать первый шаг к ее реализации и предложить, как помогать людям по всему миру исполнить их мечты. Отдельные задания также посвящены теме "Память поколений".

Директор международного детского центра Константин Федоренко добавил, что "Артек" - это место притяжения именно тех ребят, от которых зависит будущее России. "Мы гордимся, что в этот юбилейный год благодаря "Большой перемене" у них появилась эта заслуженная награда - путевка в легендарный лагерь. Финал конкурса станет для каждого финалиста отправной точкой в новую жизнь, полную свершений, ярких знакомств и незабываемых эмоций. Здесь рождаются самые смелые идеи! А особая, теплая атмосфера "Артека" навсегда останется в памяти ребят. Желаю всем удачи в финале, но помните: сам факт выхода в финал - это уже огромная победа!" - сказал он.

Для конкурсантов пройдут деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги, а также интерактивные лекции, мотивационные встречи и визионерские дискуссии с ведущими экспертами в области образования, просвещения, науки, медиа, креативных индустрий и спорта. Торжественная церемония закрытия финала состоится 5 ноября на "Артек-Арене". Победители получат до 1 млн рублей на образование, развитие собственных проектов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Педагоги-наставники победителей получат по 150 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров "Большой перемены".