В Курске установят памятник Гайдару и тимуровцам

Скульптура появится на площади перед молодежным центром "Гелиос"

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Российская академия художеств (РАХ) отобрала шесть проектов памятника, посвященного Аркадию Гайдару и тимуровскому движению, который в ближайшее время будет установлен в Курске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Российская академия художеств подвела итоги Всероссийского открытого конкурса проектов памятника Аркадию Гайдару и тимуровцам, который в ближайшее время появится в Курске. <…> Жюри, в составе членов Президиума РАХ и творческих союзов РФ, отобрало шесть лучших работ: каждая из них отражает личность этого замечательного детского писателя, 85 лет назад давшего старт волонтерскому движению в нашей стране, тогда - тимуровцам. Поэтому было принято решение сделать единый памятник, посвященный как Аркадию Петровичу, так и его героям", - написал Хинштейн.

По его словам, скульптуру, которая будет установлена на площади перед молодежным центром "Гелиос", выберут сами жители Курска. "Скоро запустим онлайн-голосование. Напомню, что расходы по изготовлению и установке памятника Гайдару и тимуровцам берет на себя Самарская область", - добавил губернатор.