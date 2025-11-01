Названы регионы-лидеры по числу ДТП с водителями в наркотическом опьянении

На первом месте оказался Краснодарский край

Редакция сайта ТАСС

© МЧС России/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва стали лидерами по числу ДТП с участием водителей в наркотическом опьянении за девять месяцев 2025 года. Об этом говорится в информационно-аналитический обзоре Научного центра МВД России, с которым ознакомился ТАСС.

"Наибольшее количество ДТП с участием водителей в состоянии наркотического опьянения произошло в Краснодарском крае (49), г. Санкт-Петербурге (46), г. Москве (42)", - сказано в материалах.

Кроме того, как следует из обзора, в числе лидеров указанных ДТП являются Ярославская (35), Ленинградская (33) и Московская (25) области, а также Приморский (24) и Пермский (21) край.

Всего за девять месяцев 2025 года десятая часть ДТП (10,1%) произошла с участием водителей в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В данных происшествиях погибло более пятой части (21,9%) от общего числа погибших на дорогах страны. Всего произошло 9 594 ДТП, что на 11% меньше, чем в 2024 году, в них погибли 2 207 (меньше почти на 23%) человек и более 12,3 тыс. (меньше на 10%) получили ранения.