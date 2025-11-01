В Мурманске пять грузовых вагонов сошли с рельсов

Пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура

МУРМАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Пять грузовых вагонов сошли с рельсов при проведении маневровых работ в Мурманске. Обошлось без пострадавших, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, которая организовала проверку по факту произошедшего.

"По предварительным данным, 1 ноября на маневровом пути станции Комсомольск-Мурманский с рельсов сошли пять грузовых вагонов. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и задержек движения поездов не допущено", - говорится в сообщении.

Мурманская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства. На место происшествия направлен восстановительный поезд, сообщили в транспортной прокуратуре.