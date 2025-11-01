На проезд по Крымскому мосту устранили очередь

С обеих сторон моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Очередь на проезд по Крымскому мосту ликвидирована. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными от 00:00 мск.

По состоянию на 14:00 мск, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 550 машин, время ожидания составляло два часа, в то время как со стороны Тамани скоплений автомобилей не наблюдалось.